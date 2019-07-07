У Лондоні катер для прогулянок врізався у Вестмінстерський міст



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Міст тимчасово закрили

У суботу, 6 червня, у столиці Великої Британії Лондоні екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст.

Як повідомляє пресслужба поліції в Twitter, у результаті аварії ніхто не постраждав.

На місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали місцеві влади. Міст тимчасово закрили.

У поліції зазначають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.