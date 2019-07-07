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    У світі

    У Лондоні катер для прогулянок врізався у Вестмінстерський міст

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    У Лондоні катер для прогулянок врізався у Вестмінстерський міст

    Міст тимчасово закрили

    У суботу, 6 червня, у столиці Великої Британії Лондоні екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст.

    Як повідомляє пресслужба поліції в Twitter, у результаті аварії ніхто не постраждав.

    На місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали місцеві влади. Міст тимчасово закрили.

    У поліції зазначають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.

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