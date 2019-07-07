У Лондоні катер для прогулянок врізався у Вестмінстерський міст
Міст тимчасово закрилиУ суботу, 6 червня, у столиці Великої Британії Лондоні екскурсійний катер з туристами врізався у Вестмінстерський міст.
Як повідомляє пресслужба поліції в Twitter, у результаті аварії ніхто не постраждав.
На місці працювали пожежні. Також до місця події виїхали місцеві влади. Міст тимчасово закрили.
Hit no.4 #westminsterbridge pic.twitter.com/Ctxhcanawd— Kerry Stubbings (@kezzarooni) 6 липня 2019 р.
Next hit . #westminsterbridge pic.twitter.com/jj66Ik1ndJ— Kerry Stubbings (@kezzarooni) 6 липня 2019 р.
У поліції зазначають, що інцидент не пов’язаний з тероризмом.