У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей



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Тіла трьох чоловіків були знайдені в північно-східному районі міста

У північно-східному районі Лондона (Велика Британія) три людини стали жертвами нападу невідомого з ножем.

Про це передає Скотленд-Ярд.

Ввечері в неділю, 19 січня, в поліцію міста надійшла скарга на порушення громадського порядку на північному сході Лондона.

На місці події після прибуття поліція виявила тіла трьох чоловіків з ножовими пораненнями.

Загиблим було від 20 до 30 років.

«Поліція почала розслідування інциденту. Злочинець поки не затриманий», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Токіо при нападі з ножем в ресторані постраждали три людини. Відомо, що чотири людини, зображують із себе клієнтів ресторану, підняли шум, після чого поранили ножем трьох співробітників закладу.