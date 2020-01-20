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    У світі

    У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей

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    У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей

    Тіла трьох чоловіків були знайдені в північно-східному районі міста

    У північно-східному районі Лондона (Велика Британія) три людини стали жертвами нападу невідомого з ножем.

    Про це передає Скотленд-Ярд.

    Ввечері в неділю, 19 січня, в поліцію міста надійшла скарга на порушення громадського порядку на північному сході Лондона.

    На місці події після прибуття поліція виявила тіла трьох чоловіків з ножовими пораненнями.

    Загиблим було від 20 до 30 років.

    «Поліція почала розслідування інциденту. Злочинець поки не затриманий», - зазначили в поліції.

    Нагадаємо, нещодавно у Токіо при нападі з ножем в ресторані постраждали три людини. Відомо, що чотири людини, зображують із себе клієнтів ресторану, підняли шум, після чого поранили ножем трьох співробітників закладу.

    Велика Британія розслідування поліція злочинець
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