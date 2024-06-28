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Зеленський присвоїв державні нагороди журналістам до Дня Конституції

Ростислав Вонс
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Зеленський присвоїв державні нагороди журналістам до Дня Конституції
Зеленський посмертно відзначив орденами голову агентства «Інтерфакс-Україна» Олександра Мартиненка та журналістку Ірину Цибух
фото з відкритих джерел

Президент нагородив журналістів за значні заслуги у зміцненні української державності та сумлінне виконання професійного обов’язку

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами журналістів, операторів та працівників медіа з нагоди Дня Конституції України. До списку нагороджених ввійшли, зокрема нині покійні генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко та журналістка й військовослужбовиця Ірина Цибух. Про це йдеться в указі президента №383/2024.

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку Зеленський нагородив:

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня

  • Кухарчука Станіслава Вікторовича – старшого телеоператора товариства «Національні інформаційні системи»
  • Лукацького Єфрема Львовича – заступника голови українського бюро Інформаційного агентства The Associated Press
  • Мартиненка Олександра Владленовича (посмертно) – генерального директора товариства «Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

  • Антипенка Івана Павловича – регіонального кореспондента некомерційної інформаційної служби «Радіо Свобода»
  • Галімова Акіма Альфадовича – керівника управління підприємства «1+1 Продакшн»
  • Звонарьову Ольгу Олегівну – власного кореспондента відділу Головної редакції Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»
  • Клименка Дениса Васильовича – мультимедійного журналіста громадської організації «Ґвара Медіа», м.Харків
  • Коберника Петра Вікторовича – журналіста медіацентру «Південь» товариства «Інформаційне агентство «Центр журналістських розслідувань»
  • Ковалевського Олексія Андрійовича – телеоператора;
  • Криворучка Єгора Віталійовича – головного оператора онлайн-медіа «Кордон.медіа», м. Суми;
  • Мадієвського Вячеслава Юлійовича – фотокореспондента відділу Головної редакції Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»;
  • Моцного Олександра Віталійовича – директора-редактора товариства «Краснопільська газета «Перемога», Сумська область;
  • Нікітенка Сергія Валерійовича – головного редактора онлайн-медіа «МОСТ», м.Херсон;
  • Новосел Олександру Сергіївну – продюсера відділу філії «Харківська регіональна дирекція» акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
  • Овес-шупік Кіру Дмитрівну – кореспондента спеціального відділу департаменту товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»;
  • Осиченка Миколу Олександровича – генерального продюсера товариства «Східний Медіа Холдинг»;
  • Пічугіна Віктора Сергійовича – журналіста медіагрупи «Накипіло», м.Харків;
  • Пушкарчук Аллу Вікторівну (посмертно) – журналістку;
  • Ромодана Вячеслава Володимировича – старшого телеоператора товариства «Національні інформаційні системи»;
  • Садовник Аллу Сергіївну – головного редактора редакції департаменту дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
  • Стрельцову Вікторію Андріївну – кореспондента групи товариства «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»;
  • Шилка Євгена Миколайовича – оператора телерадіокомпанії Deutsche Welle;
  • Шкота Олександра Сергійовича – телеоператора відділу державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України»;
  • Топчія Андрія Андрійовича (посмертно) – журналіста;
  • Цибух Ірину Володимирівну (посмертно) – менеджера управління департаменту дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Нагадаємо, засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя.

До слова, 29 травня, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Теги: державні нагороди Володимир Зеленський смерть журналіст

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