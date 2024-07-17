На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі
В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали
17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина. Про це повідомляють поліція та ДСНС Львівської області.
«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10:10, на автодорозі «Мукачево – Івано-Франківськ – Львів» в межах села Давидів, Львівського району», – йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус БАЗ сполученням «Львів – Вибранівка» та вантажівка МАН. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.
Зокрема, рятувальники, використовуючи спеціальний інструмент, деблокували пасажирів автобуса та водія.
«Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирьохрічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні», – повідомила поліція.
Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся із автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.
До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.
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