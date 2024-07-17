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На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі
Маршрутний автобус сполученням «Львів – Вибранівка» зіштовхнувся з вантажівкою МАН
фото: ДСНС

В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали

17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина. Про це повідомляють поліція та ДСНС Львівської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10:10, на автодорозі «Мукачево – Івано-Франківськ – Львів» в межах села Давидів, Львівського району», – йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус БАЗ сполученням «Львів – Вибранівка» та вантажівка МАН. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Зокрема, рятувальники, використовуючи спеціальний інструмент, деблокували пасажирів автобуса та водія.

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Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі «Мукачево – Івано-Франківськ – Львів»
фото: ДСНС

«Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирьохрічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні», – повідомила поліція.

Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся із автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.

До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.

Теги: ДТП Львівщина смерть аварія автобус

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