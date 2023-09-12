У Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією

Літак зазнав краху 9 вересня на північному сході країни

У Республіці Малі, де вже три роки править лояльна до Кремля військова хунта, розбився другий за останній рік штурмовик Су-25. Про це пише Defense Express.

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Зазначається, що літак зазнав краху 9 вересня на північному сході країни. Втрату штурмовика підтвердили у Повітряних силах Малі. Кадри розбитого штурмовика ширяться мережею.

«Штурмовик Су-25 впав через технічну помилку та погану погоду. Пілоти встигли катапультуватися», – стверджує начальник штабу Повітряних сил полковник Малі Алу Бой Діарра.

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Водночас місцеві повстанці кажуть, що це саме вони підбили літак.

Цей Су-25 Малі отримала від Росії цьогоріч у січні разом із гелікоптерами Мі-8 та чехословацькими навчально-бойовими літаками L-39. Літак прослужив новим власникам лише вісім місяців.

Це вже другий Су-25, який росіяни поставили Малі за останній час, і який малійські військові швидко втратили. Попередній був поставлений у серпні 2022-го. А вже на початку жовтня того ж року літак розбився в аеропорту регіону Гао.

До слова, вранці 12 вересня у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська.