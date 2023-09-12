Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії сталася аварія пасажирського літака

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії сталася аварія пасажирського літака
Літаки «Уральських авіаліній» уже не вперше роблять аварійні посадки в полі
фото з відкритих джерел

Російський літак здійснив аварійну посадку в полі під Новосибірськом

У Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська, біля села Убінське. Про це повідомляють російські агенції та інформаційні телеграм-канали.

На борту літака перебували 156 пасажирів. Усіх пасажирів літака евакуйовано. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє МНС РФ.

Агентство «Интерфакс» уточнює, що на борту було 159 пасажирів, зокрема 23 дитини. Відомостей про постраждалих немає.

У Росії сталася аварія пасажирського літака фото 1

Західно-Сибірська транспортна прокуратура розпочала перевірку за фактом аварійної посадки літака, повідомили у відомстві.

До слова, у серпні 2019 року пасажирський лайнер «Уральських авіаліній», що летів із Москви до окупованого Сімферополя, після вильоту з Жуковського зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого було виведено з ладу двигуни. Пілоти посадили літак на розташованому неподалік кукурудзяному полі.

Теги: росія авіакатастрофа літак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із авіаперевізників вигадав додаткову опцію для пасажирів
Тільки для дорослих: турецька авіакомпанія здивувала пасажирів новим сервісом
30 серпня, 15:02
Літак втратив керування та вибухнув після падіння на землю
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото)
Вчора, 11:02
Євген Пригожин, ймовірно, загинув в авікатастрофі 23 серпня
Чи загинув Пригожин в авіакатастрофі: відповідь української розвідки
9 вересня, 06:15
США заявили, що надання українським військам снарядів зі збідненим ураном допоможе бути більш ефективними на полі бою
Навіщо Україні «збіднений уран». Все про боєприпаси, які викликали істерику в Москві технології війни
9 вересня, 07:00
Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз
Коли президент ядерної країни відкриває рота лише для того, щоб збрехати – це вже діагноз
3 вересня, 18:44
Організатори проєкту New Wide Europe намагалися лише «злагодити» ситуацію, а не виключити росіянку зі списків учасників програми
Юна українка оголосила бойкот міжнародному проєкту обміну: стала відома причина
1 вересня, 17:48
Президент Ющенко (ліворуч) знищив 10 бомбардувальників Ту-22М3, які залишив президент Кучма (праворуч) після своєї каденції
Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма
1 вересня, 13:43
Росія вивозить з українських портів збіжжя та метал
Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»
31 серпня, 19:24
Вибухи у Пскові
Вибухи у Пскові. Пропагандисти заявили про атаку НАТО
30 серпня, 11:41

Соціум

США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану: названо причину
США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану: названо причину
У Росії сталася аварія пасажирського літака
У Росії сталася аварія пасажирського літака
Росгвардія вербує колишніх в'язнів з ПВК «Вагнера»: аналіз ISW
Росгвардія вербує колишніх в'язнів з ПВК «Вагнера»: аналіз ISW
Путін переселяє до Петербурга свою австрійську подругу
Путін переселяє до Петербурга свою австрійську подругу
Скільки європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти РФ: результати опитування
Скільки європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти РФ: результати опитування
Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про спробу сфальсифікувати вибори
Трамп просить суддю зняти з нього обвинувачення у справі про спробу сфальсифікувати вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
56K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
44K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
14K
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
7241
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
6722
В України не буде щасливого кінця війни – Зеленський

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту