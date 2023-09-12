У Росії сталася аварія пасажирського літака

Російський літак здійснив аварійну посадку в полі під Новосибірськом

У Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська, біля села Убінське. Про це повідомляють російські агенції та інформаційні телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На борту літака перебували 156 пасажирів. Усіх пасажирів літака евакуйовано. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє МНС РФ.

Агентство «Интерфакс» уточнює, що на борту було 159 пасажирів, зокрема 23 дитини. Відомостей про постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Західно-Сибірська транспортна прокуратура розпочала перевірку за фактом аварійної посадки літака, повідомили у відомстві.

До слова, у серпні 2019 року пасажирський лайнер «Уральських авіаліній», що летів із Москви до окупованого Сімферополя, після вильоту з Жуковського зіткнувся зі зграєю птахів, внаслідок чого було виведено з ладу двигуни. Пілоти посадили літак на розташованому неподалік кукурудзяному полі.