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Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото)
Літак втратив керування та вибухнув після падіння на землю
фото: feol

На авіашоу під час трагедії були присутні тисячі людей 

Внаслідок катастрофи спортивного літака під час авіашоу в Угорщині загинули двоє людей, а чотири отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє HVG.

Повідомляється, що трагедія сталася в районі міста Секешфехервар (область Фейєр) за 70 км від Будапешта – літак втратив керування та вибухнув після падіння на землю. В результаті загинули 67-річний Вілмос Рожавелдьі, головний інструктор школи пілотів Rivair, та його 37-річний син Арпад, який також працював інструктором у компанії.

Медики розповіли: «Життя двох людей врятувати не вдалося. Троє людей (маленька дівчинка, жінка та чоловік) отримали серйозні опіки, їх транспортують до лікарень Будапешта вертольотами швидкої допомоги. Маленький хлопчик отримав легкі поранення, його доправили до лікарні Секешфехервара після надання допомоги на місці».

Фото з місця трагедії:

Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото) фото 1
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото) фото 2
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото) фото 3
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото) фото 4
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото) фото 5

Прессекретар управління з надзвичайних ситуацій округу Фейєр Анетт Саб-Бістрич повідомила, що аварія сталася в неділю вдень. Літак виконував демонстраційний політ, але під час «штопора» втратив швидкість і впав поряд з автомобілем.

У публікації йдеться, що на авіашоу були присутні кілька тисяч людей, які почали швидко роз'їжджатися після авіакатастрофи. На цей момент влада проводить розслідування.

Авіаційний експерт-криміналіст Ласло Мадас заявив: «Було б передчасно говорити, що причиною катастрофи стала помилка пілот, але людська помилка набагато імовірніша, ніж технічна».

Теги: трагедія політ авіашоу літак аварія розслідування поранення пілот

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