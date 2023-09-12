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Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
Російський літак здійснив аварійну посадку в полі
фото із соцмережі

Причиною екстреної посадки літака стали проблеми із гідросистемою

Російські телеграм-канали оприлюднили кадри після аварійної посадки пасажирського літака в полі в Новосибірській області. На фото перелякані пасажири, які чекають, коли за ними приїдуть автобуси.

На місці працюють екстрені служби.

Усіх пасажирів уже евакуювали, їх оглядають медики.

На місці розгорнуто два пункти тимчасового розміщення.

7 фото
На весь екран

Російські ЗМІ повідомляють, що причиною екстреної посадки літака стали проблеми із гідросистемою. Стверджується, що фюзеляж не зруйнований, судно не горіло.

Як повідомлялося, вранці 12 вересня у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська.

Теги: росія авіакатастрофа літак авіаперевезення

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