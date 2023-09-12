Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ

Причиною екстреної посадки літака стали проблеми із гідросистемою

Російські телеграм-канали оприлюднили кадри після аварійної посадки пасажирського літака в полі в Новосибірській області. На фото перелякані пасажири, які чекають, коли за ними приїдуть автобуси.

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На місці працюють екстрені служби.

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Усіх пасажирів уже евакуювали, їх оглядають медики.

На місці розгорнуто два пункти тимчасового розміщення.

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Російські ЗМІ повідомляють, що причиною екстреної посадки літака стали проблеми із гідросистемою. Стверджується, що фюзеляж не зруйнований, судно не горіло.

Як повідомлялося, вранці 12 вересня у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська.