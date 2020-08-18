Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я



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Пресслужба ООС стверджує, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби не порушували перемир’я у зоні відповідальності українських бойових бригад. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що тиша спостерігається на всіх ділянках фронту.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - йдеться у повідомленні.

Пресслужба ООС стверджує, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Як повідомлялося, окупанти нарощують боєздатність на Донбасі.

Також відомо що окупанти на Донбасі продовжують облаштовувати позиції. Ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

Нагадаємо, нова «нормандська» зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть радники глав держав, зокрема глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Раніше посол ЄС заявив, що Росія має намір переглянути свою роль в переговорах щодо Донбасу.