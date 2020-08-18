  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я

    • Розсилка
    Пресслужба ООС стверджує, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень - Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я
    Пресслужба ООС стверджує, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби не порушували перемир’я у зоні відповідальності українських бойових бригад. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

    Зазначається, що тиша спостерігається на всіх ділянках фронту.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - йдеться у повідомленні.

    Пресслужба ООС стверджує, що серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

    Як повідомлялося, окупанти нарощують боєздатність на Донбасі.

    Також відомо що окупанти на Донбасі продовжують облаштовувати позиції. Ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

    Нагадаємо, нова «нормандська» зустріч може відбутися вже 28 серпня, а участь у ній братимуть радники глав держав, зокрема глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник очільника адміністрації Путіна Дмитро Козак.

    Раніше посол ЄС заявив, що Росія має намір переглянути свою роль в переговорах щодо Донбасу.

    ЄС окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна військові Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ