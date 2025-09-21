У Мюнхені стартував 190-й «Октоберфест»: спека побила рекорди, понад 500 людей звернулися по меддопомогу

«Октоберфест-2025» триватиме до 5 жовтня

У суботу, 20 вересня, у Мюнхені офіційно відкрився 190-й пивний фестиваль «Октоберфест» – наймасштабніше народне свято світу. Традиційно старт дійству дав мер міста Дітер Райтер, який відкрив першу діжку пива лише двома ударами молотка. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, пише «Главком».

Попри спеку, намети з пивом виявилися переповненими вже в перший день. За даними DW, черги до воріт фестивалю утворилися ще вночі. Тисячі відвідувачів у баварських костюмах штурмували майданчик Терезієнвізе, аби зайняти найкращі місця.

За даними Німецької метеорологічної служби, у день відкриття зафіксовано 30,7 °C, що стало найвищим показником за всю історію спостережень під час «Октоберфесту». Попередній рекорд (30,5 °C) тримався із 22 вересня 1993 року.

Цьогорічний фестиваль став найспекотнішим в історії, адже вперше температура перевищила 30 градусів так пізно восени.

Через поєднання спеки, алкоголю та велелюддя кількість звернень по медичну допомогу побила рекорди. Лише в перший день зафіксували понад 500 викликів екстрених служб. Найчастіші скарги – проблеми з кровообігом та перегріванням.

Наймолодшому постраждалому було 11 років, найстаршій пацієнтці – 72.

Також Bild повідомив про трагічний випадок: ще до початку фестивалю у фургоні знайшли мертвою 71-річну артистку. Поліція зазначила, що ознак насильницької смерті немає.

Цьогоріч на території фестивалю облаштували 14 великих шатрових павільйонів та понад 150 атракцій. За порядком стежать понад 600 поліцейських, близько 1000 співробітників міських служб та приватних охоронців. Відвідувачів пропускають через металодетектори, а також працюють медпункти та бюро знахідок.

