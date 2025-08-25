Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва

За словами посадовця, він планує зустрітися з представниками українського уряду і парламенту

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль прибув до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ, зокрема dpa.

Зазначається, що Клінгбайль вивчає можливості німецького внеску в мирний процес. «У тісній співпраці з федеральним канцлером я шукаю шляхи, як Німеччина може найкраще підтримати Україну в можливому мирному процесі. Йдеться про безпеку України, але й про безпеку Європи», – сказав він.

За словами міністра, потрібні надійні гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир для України. «Для цього ми тісно співпрацюємо на міжнародному рівні. Німеччина виконає свої зобов'язання», – додав посадовець.

Клінгбайль наголосив, що ніхто не хоче більше миру, ніж українці. «Поки ведуться переговори про мир, не можна допустити, щоб щодня гинули люди від жорстоких російських атак», – сказав він.

Як зазначив чиновник, Україна може і надалі покладатися на Німеччину. «Путін не повинен мати жодних ілюзій, що наша підтримка України може похитнутися. Навпаки: ми залишаємося другим за величиною у світі та найбільшим у Європі прихильником України», – каже міністр.

Водночас уже зараз ведуться розмови про майбутнє відновлення та перспективи вступу України до ЄС. «Для цього надзвичайно важливо, щоб Україна послідовно продовжувала курс на реформи», – наголосив він.

Клінгбайль планує зустрітися в Києві з представниками українського уряду і парламенту, а також громадянського суспільства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

Міністр переконаний, що необхідно наполягати саме на таких гарантіях безпеки, аби дотиснути російського диктатора Володимира Путіна. На його думку, це не становитиме загрози для Росії, натомість може стати основою для тривалого миру.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.