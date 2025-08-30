Яке релігійне свято відзначається 31 серпня: традиції та молитви

31 серпня в церковному календарі – Покладення Пояса Пресвятої Богородиці

31 серпня Православна церква вшановує одну з найважливіших реліквій – Пояс Пресвятої Богородиці. Цей день символізує глибоку шану вірян до Богородиці та її заступництва.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Покладення Пояса Пресвятої Богородиці

31 серпня церква вшановує святу подію – Покладення Пояса Пресвятої Богородиці. За церковними переказами, після Успіння Діви Марії апостол Хома був перенесений у Гефсиманію. Він не був присутній при погребінні, але став свідком Її вознесіння на небо і отримав з Її рук пояс. Апостол приніс реліквію іншим учням як доказ Вознесіння Богородиці.

Протягом століть Пояс зберігався у Константинополі, де він неодноразово творив чудеса, допомагаючи вірянам у зціленні від хвороб та у боротьбі з бідами. Це свято є нагадуванням про материнську любов і захист, який Богородиця надає всім, хто до Неї звертається.

Молитви дня

Молитва Покладенню Пояса Пресвятої Богородиці

О, Пресвята Владичице Богородице, Ти, що своєю небесною силою і любов'ю захищаєш увесь світ! Припадаємо до Тебе з вірою і молимося перед чесним Твоїм Поясом, що дарує зцілення і захист. Помолися за нас, грішних, перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом. Даруй нам душевний мир, захисти від усякого зла і незгод, і настанови на шлях спасіння. Подай нам милосердя і допомогу у хворобах, і будь нашою незламною Заступницею. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, 31 серпня є останнім днем літа, і природа остаточно готується до осені. Цього дня слід звернути увагу на ознаки погоди, щоб передбачити майбутнє.