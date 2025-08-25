Яке релігійне свято відзначається 26 серпня: традиції та молитви

26 серпня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Наталії та Адріана

26 серпня за новим церковним календарем є днем вшанування пам'яті ранніх християнських мучеників, чиє життя стало прикладом віри та стійкості. Це час для роздумів про духовні цінності та народні прикмети, пов'язані з цим днем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Наталії та Адріана

26 серпня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Наталії та Адріана. Адріан був язичником і військовим. Вражений стійкістю віри християн, він сам навернувся до християнства, за що зазнав жорстоких тортур і був страчений. Його дружина Наталія підтримувала його до останнього та віддано допомагала іншим християнам. Після смерті чоловіка вона померла на його могилі в молитві.

Молитви дня

Молитва до святих мучеників Наталії та Адріана

О, святі мученики Христові Адріане і Наталіє, моліть Бога за нас грішних. Заступіться перед Господом за тих, хто з вірою та любов'ю шанує вашу пам'ять, і випросіть для нас силу у вірі, терпіння у скорботах та мужність у боротьбі проти зла. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Наталя Вівсянниця» або «Адріян Осінній». Народні прикмети пов’язували погоду цього дня з майбутньою осінню та врожаєм.

Народні прикмети: