У Москві на кілька годин затримали учасницю Pussy Riot



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Учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина

Адвокат повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення»

У вівторок ввечері, 16 квітня, в Москві затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину, а також керівників «Театр. На Вынос» Олексія Єршова та Максима Карнаухова.

Про затримання Нікульшиної, Єршова та Карнаухова повідомив учасник і продюсер Pussy Riot Петро Вєрзілов, пише «Интерфакс» .

Зазначається, що через три години після перебування затриманих у відділку та перевірки документів всіх трьох відпустили.

Адвокат Нікульшиної Анрі Циськарішвілі повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення».

У прес-службі правозахисної організації «Открытка» додали, що затриманих відпустили без складання протоколу.