У Москві на кілька годин затримали учасницю Pussy Riot
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Розсилка
Адвокат повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення»
У вівторок ввечері, 16 квітня, в Москві затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину, а також керівників «Театр. На Вынос» Олексія Єршова та Максима Карнаухова.
Про затримання Нікульшиної, Єршова та Карнаухова повідомив учасник і продюсер Pussy Riot Петро Вєрзілов, пише «Интерфакс» .
Зазначається, що через три години після перебування затриманих у відділку та перевірки документів всіх трьох відпустили.
Адвокат Нікульшиної Анрі Циськарішвілі повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення».
У прес-службі правозахисної організації «Открытка» додали, що затриманих відпустили без складання протоколу.