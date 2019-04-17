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    У світі

    У Москві на кілька годин затримали учасницю Pussy Riot

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    Учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина - У Москві на кілька годин затримали учасницю Pussy Riot
    Учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина

    Адвокат повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення»

    У вівторок ввечері, 16 квітня, в Москві затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину, а також керівників «Театр. На Вынос» Олексія Єршова та Максима Карнаухова.

    Про затримання Нікульшиної, Єршова та Карнаухова повідомив учасник і продюсер Pussy Riot Петро Вєрзілов, пише «Интерфакс» .

    Зазначається, що через три години після перебування затриманих у відділку та перевірки документів всіх трьох відпустили.

    Адвокат Нікульшиної Анрі Циськарішвілі повідомив, що співробітник поліції, який провів затримання, «сам не знав, для чого їх везуть у відділення».

    У прес-службі правозахисної організації «Открытка» додали, що затриманих відпустили без складання протоколу.

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