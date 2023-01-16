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У Москві на Рубльовці розгортають системи ППО (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Москві на Рубльовці розгортають системи ППО (відео)
фото TG @vchkogpu

Влада боїться, щоб «бавовна» все ближче підбирається до російської столиці

На тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста. Таку інформацію повідомив близький до силових структур телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на власне джерело.

Джерело каже, що посилити безпеку вирішили із двох причин:

  • По-перше, занепокоєння влади викликала жовтнева атака безпілотника на військовий аеродром «Шайківка» у Калузької області, розташований приблизно за 250 км від Кремля.
  • По-друге, перевірка комплексна перевірка об'єктів «повітряного щита» у Московській області, які оперізують столицю виявила їхній незадовільний стан – в одній із ракетних шахт, яка має бути герметичною, знайшли дохлу лисицю.

Також джерело розповіло, що після цього розпочалося будівництво майданчиків для встановлення ЗРК та центрів управління.

«Більшість із них перебувають у міських округах на півдні та південному сході Підмосков'я, проте низка об'єктів розгорнута безпосередньо у межах міста — наприклад, у національному парку Лосиний острів. Також військову техніку помітили у Коптєві — її розміщують на обгородженому асфальтованому майданчику в районі дослідних полів Тимірязівської академії», – йдеться у повідомленні.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі розмістив фото та відео, на яких видно розгорнуті у Москві дивізіони ППО.

«На фото декілька систем ППО стоять між Лосиним Островом та Сокольниками. На відео установка на позиції в районі Рубльовки», – написав Цаплієнко.

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Теги: війна росія тероризм Москва

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