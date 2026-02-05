РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки

Росія може перейти до моделі «білих списків» в інтернеті

Росія входить до переліку світових лідерів за масштабами інтернет-цензури й тривалістю навмисних відключень мережі

Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Російська влада оголосила про підготовку нової редакції Доктрини інформаційної безпеки РФ, у якій використання західних цифрових технологій визначається як системна загроза державі. Оновлений документ має зафіксувати політику «зміцнення інформаційного суверенітету» та розширення державного нагляду над цифровим середовищем, включно з технологіями штучного інтелекту.

Згідно з оголошеними підходами, нова редакція класифікуватиме цивільні цифрові технології західного походження – мобільні пристрої, супутниковий інтернет, зокрема Starlink, поштові сервіси та ІТ-рішення західних компаній – як «інструменти деструктивного інформаційно-технічного впливу». До переліку загроз також буде включено антиросійські інформаційні кампанії, розвідувальну діяльність у кіберпросторі та кібератаки на ІТ-інфраструктуру.

Розвідка наголошує, що Кремль при цьому декларує намір контролювати цифровий простір і персональні пристрої на всіх етапах – від розроблення до експлуатації будь-яких цифрових систем.

«У найближчі роки Росія може перейти до моделі «білих списків» в інтернеті, за якої доступ надаватиметься лише до ресурсів, схвалених державою. Паралельно планується посилення інструментів нагляду, включно з криміналізацією неконтрольованих каналів комунікації та масовим розгортанням систем розпізнавання облич», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Росія вже зараз входить до переліку світових лідерів за масштабами інтернет-цензури й тривалістю навмисних відключень мережі. У 2025 році сукупна тривалість таких відключень сягнула 37,1 тис. годин, фактично охопивши все населення країни, що підкреслює системний характер цифрових обмежень.

Раніше російський диктатор Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне нібито для захисту від нальотів та ударів дронів.