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Американські війська ближче до Білорусі? Польща зробила пропозицію Пентагону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Американські війська ближче до Білорусі? Польща зробила пропозицію Пентагону
Пентагон отримав від Польщі пропозицію щодо нової бази
фото: Білий дім
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Варшава офіційно запропонувала Вашингтону розширити американську військову присутність та створити нову постійну базу

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити на своїй території нову постійну військову базу. Відповідну пропозицію польська сторона вже передала Пентагону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами глави польського оборонного відомства, Варшава розраховує на подальше розширення американської військової присутності в країні.

«Я передав міністру війни США Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі. Безпечна Польща – це сильна армія, сильне суспільство, а також міцні союзи», – написав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

Міністр наголосив, що участь Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки Польщі не скорочується. Навпаки, на його думку, співпраця між Варшавою та Вашингтоном у військовій сфері може стати ще тіснішою.

Поки що подробиці щодо можливого розташування нової бази або чисельності американського контингенту не розкриваються.

Водночас ініціатива Польщі з'явилася на тлі посилення безпекових ризиків у регіоні після початку повномасштабної війни Росії проти України та зростання військової активності Росії й Білорусі поблизу східного флангу НАТО.

Польща залишається одним із ключових союзників США у Центральній та Східній Європі та регулярно виступає за збільшення присутності американських військ на своїй території.

Нагадаємо, що Мінськ і Москва регулярно звинувачують НАТО в підготовці до можливого військового зіткнення через посилення військової присутності Альянсу у Польщі та країнах Балтії. У Білорусі стверджують, що біля їхніх кордонів перебувають близько 21 тис. військовослужбовців НАТО, а країни східного флангу домагаються подальшого збільшення американського контингенту. Водночас у НАТО наголошують, що нарощування сил у регіоні має оборонний характер і є відповіддю на агресивні дії Росії проти України.

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Теги: Польща США військові

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