Москва прибрала ключову економічну статистику з відкритого доступу

Розвідка заявила про згортання публічних даних щодо доходів населення, зарплат, соціальних виплат і зовнішньої торгівлі на тлі війни та санкцій

У Росії з відкритого доступу вилучили низку ключових економічних показників, що може свідчити про спробу приховати реальний стан економіки на тлі війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За її даними, наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або суттєво скоротили 168 таблиць, а в Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі (ЄМІСС) перестали оновлювати 115 показників.

У СЗРУ зазначили, що йдеться про дані, які дозволяли оцінювати рівень доходів і витрат домогосподарств, зарплати лікарів, учителів і держслужбовців, соціальні виплати, демографічні індикатори та інші ключові показники. Зокрема, фактично припинилася публікація результатів «вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств», що раніше дозволяло аналізувати структуру витрат населення на продукти, комунальні послуги та базові потреби.

Повністю закрито статистику про чисельність і зарплати державних та муніципальних службовців. Також не оновлюються дані щодо оплати праці медиків, освітян, науковців і працівників культури. Замість актуальних цифр з’явилися позначки «тимчасове закриття», які, за оцінкою розвідки, використовують для приховування незручної інформації.

Із відкритого доступу зникли й показники щодо учасників бойових дій, виплат на поховання, підліткової злочинності та кількості засуджених. Окрема частина закритих даних стосується зовнішньої торгівлі, включно з обсягами експорту та імпорту.

У СЗРУ підкреслили, що на тлі зростання військових витрат такі кроки можуть свідчити про спробу приховати стагнацію та падіння доходів у цивільному секторі. «Сукупність цих кроків формує чітку тенденцію: Росія свідомо згортає прозорість, щоб контролювати інформаційний простір і мінімізувати суспільну реакцію на економічне погіршення», – зазначили у відомстві.

