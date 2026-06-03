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У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
Перехоплений російський танкер Тагор
фото: скриншот з відео
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Капітану, який має російське громадянство, загрожує рік ув’язнення та штраф у розмірі €150 тис.

У середу, 3 червня, прокуратура Бреста повідомила про взяття під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який Франція затримала 31 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

Судно належить до російського тіньового флоту, створеного для обходу міжнародних санкцій, і плавало під фальшивим прапором Камеруну.

Капітану, який має російське громадянство, загрожує рік ув’язнення та штраф у розмірі €150 тис. за відсутність прапора та відмову підкоритися вимогам у морі, а також конфіскація судна. Судновласника, особу якого досі встановлюють, можуть засудити до таких же покарань.

Нагадаємо, Tagor був перехоплений французькими військовими більш ніж за 740 кілометрів від узбережжя Бретані. За даними слідства, танкер вийшов із російського Мурманська та прямував до порту Лімбе в Камеруні. За даними французьких ЗМІ, це вже четверте судно російського «тіньового флоту», яке Франція перехопила за останній рік.

До слова, Велика Британія підтвердила свою участь в операції із затримання підсанкційного нафтового танкера, який прямував із Росії. Лондон заявив, що допомагав французькому флоту відстежувати судно перед тим, як на його борт піднялися французькі військові. 

Згодом підсанкційний танкер Tagor, який Франція разом з союзниками затримала в Атлантичному океані, прибув до затоки Дуарнене в регіоні Бретань. Судно передадуть у розпорядження слідчих органів для подальшого розслідування.

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Теги: Франція флот РФ

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У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
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