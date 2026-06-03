Нове загострення в Білорусі. Міноборони заговорило про війну із Заходом

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У Мінську заявили про вкрай високий ризик конфлікту Росії та Білорусі з НАТО і не виключили його переростання у глобальну війну

Ризик збройного конфлікту Росії та Білорусі із Заходом досяг вкрай високого рівня. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін переконаний, що потенційне протистояння може швидко вийти за межі регіону та перерости у глобальну війну. Про це повідомляє «Главком».

«Оцінюючи ситуацію, що склалася у Східноєвропейському регіоні, констатуємо, що ймовірність розв'язання воєнного конфлікту щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, які входять до ОДКБ, як і можливість його подальшої трансформації з регіонального на глобальний, є вкрай високою», – заявив білоруський міністр.

У Москві відбулося засідання Ради міністрів оборони держав – членів Організації Договору про колективну безпеку. фото: росЗМІ

Мінськ і Москва розглядають нарощування військової присутності НАТО біля своїх кордонів як підготовку до можливого зіткнення.

Хренін стверджує, що зараз у Польщі та країнах Балтії перебувають близько 21 тисячі військовослужбовців Альянсу. Крім того, за його словами, ці держави домагаються подальшого збільшення американської військової присутності.

Міністр також звинуватив НАТО у регулярному відпрацюванні перекидання військ до східних кордонів Альянсу та підготовці наступальних операцій проти Росії й Білорусі.

Окремо він звернув увагу на рекордні оборонні витрати країн НАТО, які, за його оцінкою, перевищили $1,6 трлн на рік. На думку Хреніна, це свідчить про підготовку до можливого військового протистояння.

Водночас глава Міноборони Білорусі заявив, що Мінськ готовий реагувати на будь-які виклики. «Ми здатні не тільки забезпечити належну відповідь на сучасні виклики та загрози, а й стати рушійною силою процесу формування нової архітектури міжнародної безпеки, запит на яку назрів у Євразії», – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 500 білоруських підприємств залучені до роботи на російський військово-промисловий комплекс. За даними дослідників, вони виробляють компоненти для озброєння, ремонтують військову техніку, забезпечують логістику та інші потреби російської армії. У BELPOL заявили, що білоруська промисловість фактично інтегрована у воєнну машину Кремля, а режим Олександра Лукашенка залишається глибоко втягнутим у підтримку війни проти України.