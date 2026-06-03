Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії

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Дефіцит кадрів уже перевищив два мільйони людей, а найбільший банк країни закликає спростити в'їзд іноземних робітників

Росія зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, яка посилилася через війну проти України. На цьому тлі Москва дедалі активніше залучає трудових мігрантів з Індії та шукає способи збільшити їхню кількість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Дефіцит кадрів змушує Росію шукати працівників за кордоном

За оцінками російської влади, країні вже зараз бракує щонайменше 2,3 млн працівників. Найгостріше кадровий дефіцит відчувається у будівельній галузі, де потреба в робочій силі продовжує зростати.

Для вирішення проблеми Росія нарощує залучення працівників з Індії. Якщо у 2021 році громадянам цієї країни видали близько 5 тис. дозволів на роботу в РФ, то торік їхня кількість зросла майже до 72 тис.

Таким чином індійські працівники вже становлять майже третину річної квоти на трудові візи для іноземців.

Втім, у Москві вважають, що цього недостатньо. Найбільший російський банк «Сбербанк» закликав спростити процедури в'їзду для громадян Індії та збільшити масштаби їхнього працевлаштування.

«Сбербанк» пропонує спростити залучення іноземних спеціалістів

Заступник генерального директора «Сбербанку» Анатолій Попов повідомив, що фінансова установа разом із партнерами працює над механізмами, які мають полегшити в'їзд іноземних фахівців до Росії.

«Ми співпрацюємо з партнерами над розробкою рішень, що спрощують процес в’їзду потенційних іноземних працівників з необхідними компетенціями», – сказав він під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Попова, індійські працівники добре зарекомендували себе на будівельних об'єктах у різних країнах світу, тому Росія розглядає цей напрямок як один із ключових для подолання кадрового дефіциту.

Проблема, за прогнозами, лише загострюватиметься. У Міністерстві праці РФ підрахували, що до 2030 року лише будівельній галузі країни додатково знадобиться майже 789 тис. працівників.

Нагадаємо, що «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, аби з’ясувати, хто розкручує антимігрантську істерію в Україні та що насправді показує офіційна статистика щодо приїзду іноземних працівників.