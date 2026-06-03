Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії
Росія шукає порятунок від кадрової кризи в Індії
фото: росЗМІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дефіцит кадрів уже перевищив два мільйони людей, а найбільший банк країни закликає спростити в'їзд іноземних робітників

Росія зіткнулася з гострою нестачею робочої сили, яка посилилася через війну проти України. На цьому тлі Москва дедалі активніше залучає трудових мігрантів з Індії та шукає способи збільшити їхню кількість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Дефіцит кадрів змушує Росію шукати працівників за кордоном

За оцінками російської влади, країні вже зараз бракує щонайменше 2,3 млн працівників. Найгостріше кадровий дефіцит відчувається у будівельній галузі, де потреба в робочій силі продовжує зростати.

Для вирішення проблеми Росія нарощує залучення працівників з Індії. Якщо у 2021 році громадянам цієї країни видали близько 5 тис. дозволів на роботу в РФ, то торік їхня кількість зросла майже до 72 тис.

Таким чином індійські працівники вже становлять майже третину річної квоти на трудові візи для іноземців.

Втім, у Москві вважають, що цього недостатньо. Найбільший російський банк «Сбербанк» закликав спростити процедури в'їзду для громадян Індії та збільшити масштаби їхнього працевлаштування.

«Сбербанк» пропонує спростити залучення іноземних спеціалістів

Заступник генерального директора «Сбербанку» Анатолій Попов повідомив, що фінансова установа разом із партнерами працює над механізмами, які мають полегшити в'їзд іноземних фахівців до Росії.

«Ми співпрацюємо з партнерами над розробкою рішень, що спрощують процес в’їзду потенційних іноземних працівників з необхідними компетенціями», – сказав він під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

За словами Попова, індійські працівники добре зарекомендували себе на будівельних об'єктах у різних країнах світу, тому Росія розглядає цей напрямок як один із ключових для подолання кадрового дефіциту.

Проблема, за прогнозами, лише загострюватиметься. У Міністерстві праці РФ підрахували, що до 2030 року лише будівельній галузі країни додатково знадобиться майже 789 тис. працівників.

Нагадаємо, що «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, аби з’ясувати, хто розкручує антимігрантську істерію в Україні та що насправді показує офіційна статистика щодо приїзду іноземних працівників.

Читайте також:

Теги: росія мігранти Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сизранський НПЗ палає після атаки Сил оборони
Українські удари в травні скоротили виробництво дизеля в Росії на 10%
29 травня, 18:07
Пожежа у Волгограді після атаки
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
29 травня, 01:31
Удар по Краматорську: прокуратура відкрила справу про воєнний злочин
Краматорськ потрапив під російський обстріл
25 травня, 14:23
В'ячеслав Фетісов б'є на сполох
Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади
22 травня, 12:41
Росіяни звернулися по допомогу до Пекіна
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
19 травня, 10:10
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Засідання уряду Угорщини
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
13 травня, 20:30
СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез»
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
5 травня, 14:17
Вперше з початку повномасштабного вторгнення ракетну небезпеку було оголошено в Ханти-Мансійському автономному окрузі
Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ
5 травня, 09:43

Соціум

У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
У Франції взято під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії
Росії забракло робочих рук. Москва вимушена шукати працівників в Індії
Російська морська міна наблизилася до берегів Румунії
Російська морська міна наблизилася до берегів Румунії
Американські війська ближче до Білорусі? Польща зробила пропозицію Пентагону
Американські війська ближче до Білорусі? Польща зробила пропозицію Пентагону
Нове загострення в Білорусі. Міноборони заговорило про війну із Заходом
Нове загострення в Білорусі. Міноборони заговорило про війну із Заходом
РПЦ придумала, що робити із митрополитом, якого вигнала Чехія
РПЦ придумала, що робити із митрополитом, якого вигнала Чехія

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua