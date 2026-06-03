Російська морська міна наблизилася до берегів Румунії

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Небезпечний боєприпас помітили біля узбережжя Чорного моря, після чого його довелося знищувати військовим

Румунські військові знешкодили російську морську міну, яка дрейфувала у напрямку узбережжя Чорного моря. Боєприпас виявили поблизу пляжу між двома приморськими містами, після чого його підірвали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що йдеться про міну російського типу ЯРМ. За даними відомства, небезпечний об'єкт помітили неподалік узбережжя, після чого до місця прибули військові фахівці.

Після оцінки ситуації було ухвалено рішення про контрольований підрив боєприпасу. У Військово-морських силах Румунії зазначили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України вже нейтралізували дев'ять дрейфуючих мін.

Загалом у Чорному морі за цей період було виявлено 156 таких вибухонебезпечних об'єктів. Для боротьби з мінною загрозою Румунія, Болгарія та Туреччина створили спільну оперативну групу, яка займається патрулюванням та розмінуванням акваторії Чорного моря.

Військові наголошують, що дрейфуючі міни становлять небезпеку як для цивільного судноплавства, так і для прибережної інфраструктури.

У ніч проти 29 травня під час масованого російського удару по півдню України один із безпілотників перетнув державний кордон і врізався в дах десятиповерхового будинку в Галаці – прикордонному місті приблизно за 20 кілометрів від України. На верхньому поверсі спалахнула пожежа, квартира зазнала руйнувань. Апарат ідентифікували як «Герань-2» – російська версія іранського «Шахеда».

Румунія звернулася до НАТО з вимогою прискорити надання систем протиповітряної оборони. МЗС країни назвало атаку «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви і викликало російського посла.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що інцидент у Галаці оголив критичну проблему НАТО: за чотири роки бойових дій біля кордонів Альянсу Румунія зафіксувала вже 47 вторгнень безпілотників у свій повітряний простір.