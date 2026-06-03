РПЦ відправила митрополита Іларіона до Бразилії після скандалу

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Рішення ухвалили через кілька тижнів після затримання ієрарха в Чехії за підозрою у зберіганні наркотиків

Російська православна церква перевела митрополита Іларіона (Григорія Алфєєва) на служіння до Бразилії. Рішення ухвалили після гучного інциденту в Чехії, де ієрарха затримували правоохоронці через підозру у зберіганні наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У Московському патріархаті заявили, що митрополит Іларіон «з об'єктивних обставин не може служити у Карлових Варах у Чехії», тому його переводять до Південно-Американської єпархії.

Відповідний указ підписав патріарх Московський Кирило. «Вам визначається місцем служіння храм святих апостолів Петра і Павла в місті Санта-Роза, Бразилія, а також храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова в місті Кампіна-дас-Місойнс, Бразилія, де Вам і належить перебувати», – йдеться в документі.

Формально Південно-Американська єпархія має кафедру у столиці Венесуели Каракасі, однак фактично керівництво єпархії перебуває в аргентинському Буенос-Айресі.

Скандал навколо Іларіона спалахнув наприкінці травня. 24 травня чеська поліція затримала митрополита та його водія після того, як в автомобілі виявили контейнери з речовиною білого кольору. Через два дні обох відпустили без висунення обвинувачень, однак розслідування у справі продовжується.

Сам Іларіон заперечив будь-яку причетність до незаконного зберігання наркотичних речовин. За його словами, протягом останніх місяців він отримував анонімні погрози з вимогою залишити місце служіння в Чехії.

Іларіон тривалий час був однією з найвпливовіших постатей у Московському патріархаті. Багато років він очолював Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ та вважався одним із найближчих соратників патріарха Кирила.