У РФ загострюється криза швидкісного інтернету – розвідка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ загострюється криза швидкісного інтернету – розвідка
У РФ різко зросли постачання оптоволокна з Китаю
фото: 24tv (ілюстративне)

Росія залишила свої села без інтернету

У Росії загострюється проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, у 2025 році термін гарантійної служби сплив більш ніж у половини магістральних кабелів на напрямку «захід-схід».

«До 2030 року рф необхідно замінити понад 400 тис. км оптоволоконних ліній, прокладених ще на початку 2000-х. Витрати на оновлення інфраструктури оцінюються в сотні мільярдів рублів, тоді як пропускна здатність ключових магістралей уже наближається до критичних меж», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголошує, що на цьому тлі різко зросли постачання оптоволокна з Китаю. У 2025 році росія спожила близько 10% світового обсягу оптичних волокон – значною мірою через масове виробництво FPV-дронів із керуванням через кабель, стійких до радіоелектронної боротьби. Такі безпілотники активно застосовуються у війні проти України й формують до 15% глобального попиту на оптоволокно.

«Водночас російське цивільне населення, особливо в селах, залишається без нормального інтернету. Жителі десятків населених пунктів змушені користуватися лише мобільним зв’язком із лімітами трафіку та різким падінням швидкості після їх вичерпання», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Кремль готує новий етап наступу на цифрову сферу, поглиблюючи курс на тотальний контроль над ІТ-сектором і обмеження доступу до глобальних технологій. Російська влада оголосила про підготовку нової редакції Доктрини інформаційної безпеки РФ, у якій використання західних цифрових технологій визначається як системна загроза державі.

