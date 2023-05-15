У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
Унаслідок вибуху сталася пожежа
Сьогодні, 15 травня, у Москві стався вибух. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
За даними авторів каналу, вибух пролунав на вулиці Адмірала Ушакова у магазині. На місце йдуть оперативні служби, подробиці того, що сталося, уточнюються.
Унаслідок вибуху сталася пожежа. Згодом стало відомо, що займання сталося у сміттєвому контейнері поряд із ТЦ. Вогонь перекинувся на будинок, і кілька очевидців повідомили про гучну бавовну.
Наразі пожежу ліквідовано на площі чотири квадрати. Постраждалих немає, пишуть росЗМІ. За попередньою інформацію у приміщені вибухнули газові балони.
Раніше повідомлялося, що у Тольятті (Росія) горіла фабрика з виробництва дверей. Також 2 травня, у підмосковному Дзержинському спалахнула сильна пожежа. Попередньо, горіли склади, що розташовані неподалік ТЕЦ.
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