Нова пожежа в Росії: у Тольятті горить фабрика з виробництва дверей
Площа пожежі у фарбувальному цеху в Тольятті Самарської області зросла до 6 тис. кв. метрів
Площа пожежі в фарбувальному цеху підприємства в місті Тольятті Самарської області зросла до 6 тис. кв. м., постраждалих немає, пожежі надано підвищений ранг складності. Про це повідомляє прокремлівський ресурс «Риа новости».
"Фарбовий цех підприємства в Тольятті Самарській області спалахнув на площі 1000 квадратних метрів, проведено евакуацію", – спочатку повідомили в російських джерелах.
Трохи пізніше росіяни заявили про зростання масштабів спалаху.
«Площа пожежі на заводі з виробництва дверей «Ферроні» зросла до 6 тис. кв. м., передає МНС. Йому надано ранг №3. Горить виробничий одноповерховий корпу«», – написали вони.
За даними росЗМІ, загиблих та постраждалих немає, проводилася евакуація.
Для гасіння пожежі залучено 72 особи, 23 одиниць техніки.
Нагадаємо, що у центрі Москви спалахнув п’ятизірковий готель «Інтерконтиненталь». Про це повідомляють російські ЗМІ. Вулиця Тверська, на якій він розташований, потопала в диму.
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