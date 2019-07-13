У Москві пройшли одиночні пікети з вимогою звільнити Сенцова



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Активісти тримали в руках плакати з написом: «Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову»

Активісти тримали в руках плакати з написом: «Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову»

У Москві пройшли одиночні пікети з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, якому сьогодні виповнилося 43 роки.

Про це повідомляється у Facebook на сторінці ініціативи «Сенцов. Обмін. Сьогодні і щодня».

На сторінці оприлюднено фото учасників пікетів на Страсному бульварі, на вулиці Петрівка та на Петровському бульварі. Активісти тримали в руках плакати з написом: «Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову». Також вони зібралися в офісі правозахисної організації «Меморіал», щоб написати листа Сенцову та іншим політв'язням.

Крім того, активісти планують колективно переглянути документальний фільм Аскольда Курова «Процес» про Сенцова і його справу.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ України закликало звільнити Сенцова. Сьогодні, 13 липня, Сенцову виповнилося 43 роки. Він шостий раз зустрічає день свого народження в ув'язненні в російській колонії.

Також президент України Володимир Зеленський привітав незаконно засудженого у Росії режисера Олега Сенцова із 43-річчям.