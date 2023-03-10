Росія готова «шарахнути по Тбілісі». Пропагандисти назвали три причини

Кремлівська пропагандистка популярно пояснила, чому Тбілісі «шарахнути» легше

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре показала рівень своєї кровожерливості й пригрозила народу Грузії ракетним ударом на тлі протестних акцій, які 7 березня почалися в Тбілісі. Про це вона заявила у своєму Telegram-каналі.

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Симоньян розлютили активні протести грузинів проти проросійського уряду та гасла мітингувальників, які вимагали повернути Сухумі з-під російської окупації. Кремлівська пропагандистка вважає, що протести у Грузії потрібні були нібито для того, щоб відкрити другий фронт із Росією та ввести війська до Абхазії.

Тож тепер Симоньян погрожує Грузії ракетним ударом через те, що під час протестів люди скандували «Сухумі» – назву міста та столиці Абхазії, яку контролює РФ.

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«Собственно, изначально было ясно, что весь этот шухер нужен исключительно для открытия второго фронта для нас», – написала пропагандистка.

Запроданка Кремля переконана, що війська РФ можуть без сентиментів «шарахнути» по центру Тбілісі. При цьому вона вигадала одразу три причини для удару по Грузії.

«С Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси, особо не разбирая, – хотя бы потому, что

А) не до сантиментов сейчас

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Б) в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры

В) никто у нас никогда не считал и не считает себя одним народом с грузинами, и Российская Федерация никогда не была «Тбилисской Русью».

Так что зря вот это все затеяли. Пожалели бы красивый город и темпераментных его жителей. Раз уж они сами себя не жалеют», – зазначила Симоньян.

Зауважимо, раніше лялька російської пропаганди розповіла, що президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто не відважаться завдати ядерного удару по Києво-Печерській лаврі, адже це – «російська святиня». Пропагандистка не вірить, що у Путіна та Шойгу «підніметься рука» на монастирський комплекс. Також вона розповіла, що її дитинство пройшло в наркоманському гетто, а жила вона в «халупі», де по ній бігали щурі: Симоньян відкрила таємницю, чому їй не вдалося вирости нормальною.

Як відомо, у вівторок, 7 березня, парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: у парламенті Грузії сталася бійка через закон про іноагентів (відео).

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Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ – коктейлі Молотова, сутички із поліцейськими: унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі (відео).

Після цього стало відомо, що президентка Грузії накладе вето на закон про іноагентів.

Раніше повідомлялося, що після жорсткого розгону мітингу грузинська опозиція оголосила масштабні протести.

Напередодні кілька тисяч людей зібралися, протестуючи проти ухвалення парламентською більшістю у першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Поліція після багаторазових попереджень здійснила дії з розгону акції. Було затримано понад 60 опозиціонерів – перша кримінальна справа та ультиматум владі: що відбувається у Грузії.

Зауважимо, згодом керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів.

Сьогодні, 10 березня, парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів.