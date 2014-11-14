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    У Москві знову погано пахне

    Служби з надзвичайних ситуацій вже два дні підряд отримують скарги на якість повітря
    Жителі Москви і околиць знову відчули в повітрі неприємний запах. Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій вже зібрало понад 10 скарг. Напередодні ж на запах сірководню поскаржилися понад 50 разів. Рятувальники у відповідь заявили, що аналіз повітря пересувними лабораторіями не виявили підвищеного вмісту шкідливих домішок. Скарги від
    • Сьогодні, 17:13
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    Служби з надзвичайних ситуацій вже два дні підряд отримують скарги на якість повітря

    Жителі Москви і околиць знову відчули в повітрі неприємний запах. Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій вже зібрало понад 10 скарг.

    Напередодні ж на запах сірководню поскаржилися понад 50 разів.

    Рятувальники у відповідь заявили, що аналіз повітря пересувними лабораторіями не виявили підвищеного вмісту шкідливих домішок.

    Скарги від мешканців міста і області на запах «тухлої квашеної капусти» почали надходити 8 грудня. З'ясувалося, що джерелом забруднення повітря є сміттєзвалище «Кучино».

    Нагадаємо, у російському аеропорту пасажир вбив свого попутника за смердючі шкарпетки.

    Джерело: Росбалт

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