У Москві знову погано пахне
- Сьогодні, 17:13
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Служби з надзвичайних ситуацій вже два дні підряд отримують скарги на якість повітря
Жителі Москви і околиць знову відчули в повітрі неприємний запах. Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій вже зібрало понад 10 скарг.
Напередодні ж на запах сірководню поскаржилися понад 50 разів.
Рятувальники у відповідь заявили, що аналіз повітря пересувними лабораторіями не виявили підвищеного вмісту шкідливих домішок.
Скарги від мешканців міста і області на запах «тухлої квашеної капусти» почали надходити 8 грудня. З'ясувалося, що джерелом забруднення повітря є сміттєзвалище «Кучино».
Нагадаємо, у російському аеропорту пасажир вбив свого попутника за смердючі шкарпетки.
Джерело: Росбалт