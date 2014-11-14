У Москві знову погано пахне

Служби з надзвичайних ситуацій вже два дні підряд отримують скарги на якість повітря

Жителі Москви і околиць знову відчули в повітрі неприємний запах. Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій вже зібрало понад 10 скарг. Напередодні ж на запах сірководню поскаржилися понад 50 разів. Рятувальники у відповідь заявили, що аналіз повітря пересувними лабораторіями не виявили підвищеного вмісту шкідливих домішок. Скарги від