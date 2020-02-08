Збройні сили України завершили перший етап реформування за стандартами НАТО



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Зараз триває робота з вдосконалення законодавства і нормативно-правової бази з питань безпеки й оборони для продовження трансформації ЗСУ

Перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень

Збройні сили України створили нові командування і призначили їхніх командувачів. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що перебудова структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.

«На виконання загальних директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України завершився перший етап реформування Збройних сил України», - повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, командування об'єднаних сил ЗСУ очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, командування військ зв'язку та кібернетичної безпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко.

Зараз триває робота з вдосконалення законодавства і нормативно-правової бази з питань безпеки й оборони для продовження трансформації ЗСУ, додали у Генштабі.