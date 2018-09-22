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    У світі

    У НАТО заявили, що Грузія однозначно увійде до Альянсу

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    Прапори Грузії та НАТО - У НАТО заявили, що Грузія однозначно увійде до Альянсу
    Прапори Грузії та НАТО

    Альянс вдячний за внесок, який Грузія вносить в операції НАТО

    НАТО пов'язує дуже тісна співпраця з Грузією, яка нині є одним з головних партнерів блоку.

    Про це заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила на публічній лекції в Тбіліському державному університеті, пише 1tv.ge.

    За її словами, Альянс вдячний за внесок, який Грузія вносить в операції НАТО.

    «Серед партнерів ви є найбільшими контриб'ютерами. Ми залишаємося вірними декларації, прийнятої на саміті в Бухаресті. Ми завжди говоримо, що Грузія буде членом НАТО і хочу зараз сказати ці слова й вам. Звичайно, ще належить багато зробити, ще потрібно зробити кроки на шляху вступу, проте позиція НАТО є твердою та ясною, що Грузія стане членом Альянсу», - заявила заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

    За її словами, у НАТО є виклики, наприклад те, що трапилося в Україні в 2014 році.

    «Також ми говоримо, що перед НАТО стоять виклики. Ви добре знаєте про це. В першу чергу те, що трапилося в Україні в 2014 році. Росія анексувала Крим й триває дестабілізація ситуації в Донбасі. Досі нам доводиться справлятися з результатами і кризою», - зазначила Гетемюллер.

    За її словами, криза почалася набагато раніше і ніхто не знає про це краще Грузії.

    «Це був серпень 2008 року, за цим послідувало незаконне визнання Росією Південної Осетії і Абхазії як т.зв. незалежних держав. Ми твердо підтримуємо вас і говоримо, що Росія має відкликати це рішення, а також виконувати зобов'язання, взяті на себе в межах угоди про припинення вогню, оформленого за посередництва Євросоюзу», - додала Гетемюллер.

    Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в Євросоюзі та НАТО. 

    Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд у Конституційний суд України законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

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