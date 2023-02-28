Пілоти розвертали літаки під час рейсів. У небі над Європою з'явилося унікальне явище (фото)

Північне сяйво є безпечним для літаків. Його створює потік заряджених частинок сонячного вітру

У небі на Великою Британією, Ірландією та частиною Англії у нічному небі з’явилося північне сяйво. Це видовище зазвичай найбільш помітне біля північного і південного магнітних полюсів Землі, коли високошвидкісні електрично заряджені частинки з космосу стикаються з молекулами газу у верхніх шарах атмосфери.

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Avianews.com повідомляє, що пілоти як мінімум двох літаків зробили розворот на 360 градусів у небі Європи, щоб показати пасажирам неймовірно потужне північне сяйво. Це явище, яке також називають Авророю, могли спостерігати на півночі останніми днями.

Як виглядало полярне сяйво з кабіни пілотів також показала латвійська авіакомпанія airBaltic. Її екіпаж сфотографував явище над Балтійським морем під час польоту з Берліну до Риги.

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Крім того, неймовірне видовище могли спостерігати і в Північній Америці.

Північне сяйво є безпечним для літаків. Це оптичне явище, яке виникає в верхніх шарах атмосфери в північних або південних широтах та може тривати від декількох хвилин до декількох днів. Його створює потік заряджених частинок сонячного вітру. Вони утворюють кольорове світло під час зіткнення з атомами та молекулами газів атмосфери.

Нагадаємо, раніше астронавт показав вражаючі кадри полярного сяйва з космосу.