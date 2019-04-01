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    У світі

    У Непалі через шторм майже 30 людей загинули, понад 600 - постраждали

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    Епіцентром шторму, який стався у неділю ввечері, вважають район Бара й прилеглу місцевість - У Непалі через шторм майже 30 людей загинули, понад 600 - постраждали
    Епіцентром шторму, який стався у неділю ввечері, вважають район Бара й прилеглу місцевість

    Повідомляється про зруйновані будинки, вирвані дерева й повалені стовпи ліній електропередач

    На півдні Непалу через шторм загинуло щонайменше 27 людей.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на МВС країни.

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    «У результаті шторму на півдні Непалу загинуло щонайменше 27 людей, ще сотні людей постраждали. Також повідомляється про зруйновані будинки, вирвані дерева й повалені стовпи ліній електропередач», - йдеться у повідомленні.

    За даними МВС Непалу, йдеться про понад 600 постраждалих.

    Як повідомляє AFP, місцеві лікарні були переповнені з постраждалими, яких привозили з районів, де сталося стихійне лихо.

    Епіцентром шторму, який стався у неділю ввечері, вважають район Бара й прилеглу місцевість.

    Зазначається, що для Непалу така велика кількість загиблих від весняних штормів є рідкістю.

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