У Непалі через шторм майже 30 людей загинули, понад 600 - постраждали



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Епіцентром шторму, який стався у неділю ввечері, вважають район Бара й прилеглу місцевість

Повідомляється про зруйновані будинки, вирвані дерева й повалені стовпи ліній електропередач

На півдні Непалу через шторм загинуло щонайменше 27 людей.

Про це повідомляє AFP із посиланням на МВС країни.

«У результаті шторму на півдні Непалу загинуло щонайменше 27 людей, ще сотні людей постраждали. Також повідомляється про зруйновані будинки, вирвані дерева й повалені стовпи ліній електропередач», - йдеться у повідомленні.

За даними МВС Непалу, йдеться про понад 600 постраждалих.

Як повідомляє AFP, місцеві лікарні були переповнені з постраждалими, яких привозили з районів, де сталося стихійне лихо.

Епіцентром шторму, який стався у неділю ввечері, вважають район Бара й прилеглу місцевість.

Зазначається, що для Непалу така велика кількість загиблих від весняних штормів є рідкістю.