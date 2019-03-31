У Непалі після падіння автомобіля з обриву загинуло шість осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позашляховик впав з висоти 200 метрів

Троє людей, серед яких дитина, залишилися живими і доправлені до лікарні

У Непалі в сільському муніципалітеті Манебханджан-6 округу Охалдхунга у результаті падіння позашляховика з висоти 200 метрів загинуло шість осіб, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Himalayan Times.

Інспектор поліції районного відділення Раджив Шреста розповів, що автомобіль Jeep прямував з району Солухумбу в бік Катманду, коли вилетів з дороги і впав приблизно з 200-метрової висоти.

У результаті події загинуло шість осіб, ще троє, серед яких була дитина, отримали поранення. Усіх постраждалих було доставлено в Катманду для подальшого лікування.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській обл. в результаті ДТП загинули 2 людини. За даними ДСНС, автомобіль KIA RIO злетів у кювет, в результаті чого водій 2001 р. н. і пасажир 1995 р. загинули на місці, ще двоє пасажирів 1999 та 2000 року народження з переломами доставлені в Першотравневу центральну районну лікарню.

Нагадаємо, на півдні Непалу автобус впав у канал, 35 загиблих. За даними поліції, більшість загиблих були громадянами Індії, які були паломниками і їхали до місцевих святинь.