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    У світі

    У Непалі після падіння автомобіля з обриву загинуло шість осіб

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    Позашляховик впав з висоти 200 метрів - У Непалі після падіння автомобіля з обриву загинуло шість осіб
    Позашляховик впав з висоти 200 метрів

    Троє людей, серед яких дитина, залишилися живими і доправлені до лікарні

    У Непалі в сільському муніципалітеті Манебханджан-6 округу Охалдхунга у результаті падіння позашляховика з висоти 200 метрів загинуло шість осіб, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Himalayan Times.

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    Інспектор поліції районного відділення Раджив Шреста розповів, що автомобіль Jeep прямував з району Солухумбу в бік Катманду, коли вилетів з дороги і впав приблизно з 200-метрової висоти.

    У результаті події загинуло шість осіб, ще троє, серед яких була дитина, отримали поранення. Усіх постраждалих було доставлено в Катманду для подальшого лікування.

    Раніше повідомлялося, що в Миколаївській обл. в результаті ДТП загинули 2 людини. За даними ДСНС, автомобіль KIA RIO злетів у кювет, в результаті чого водій 2001 р. н. і пасажир 1995 р. загинули на місці, ще двоє пасажирів 1999 та 2000 року народження з переломами доставлені в Першотравневу центральну районну лікарню.

    Нагадаємо, на півдні Непалу автобус впав у канал, 35 загиблих. За даними поліції, більшість загиблих були громадянами Індії, які були паломниками і їхали до місцевих святинь.

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