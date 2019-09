У нічному клубі в США сталася стрілянина, є загиблі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрілянина велася зовні і всередині бару, де було багато людей

В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої двоє людей загинули, не менше восьми постраждали. Про це повідомляє місцева газета Lancaster News з посиланням на офіс окружного шерифа, пише УНН.

За даними The New York Times і місцевого телеканалу WSOC, постраждали дев’ять осіб. Інцидент стався в клубі Old School Sports Bar & Grill. Серед постраждалих чотирьох людей госпіталізували повітрям, у решти виявили безпечні для життя травми, допомогу їм надали в місцевій лікарні.

Як зазначає Lancaster News, стрілянина велася зовні і всередині бару, де було багато людей. Поліція розшукує стрільців.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви.