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    У світі

    У нічному клубі в США сталася стрілянина, є загиблі

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    У нічному клубі в США сталася стрілянина, є загиблі

    Стрілянина велася зовні і всередині бару, де було багато людей

    В американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина в нічному клубі, в результаті якої двоє людей загинули, не менше восьми постраждали. Про це повідомляє місцева газета Lancaster News з посиланням на офіс окружного шерифа, пише УНН.

    За даними The New York Times і місцевого телеканалу WSOC, постраждали дев’ять осіб. Інцидент стався в клубі Old School Sports Bar & Grill. Серед постраждалих чотирьох людей госпіталізували повітрям, у решти виявили безпечні для життя травми, допомогу їм надали в місцевій лікарні.

    Як зазначає Lancaster News, стрілянина велася зовні і всередині бару, де було багато людей. Поліція розшукує стрільців.

    Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні біля Білого дому сталась стрілянина, є жертви.

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