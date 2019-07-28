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    У світі

    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною

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    Гості зможуть дізнатися про українське кіно, кухню, танці, навчитися плетінню вінків, різьбленню по дереву, - дипломат - У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    Гості зможуть дізнатися про українське кіно, кухню, танці, навчитися плетінню вінків, різьбленню по дереву, - дипломат

    У національному парку De Hoge Veluwe ми хочемо представити Україну з усіх сторін, показати наше мистецтво, показати нашу культуру, - посол України в Нідерландах

    У Нідерландах 31 серпня та 1 вересня пройдуть Дні України, зокрема заплановані музична програма, майстер-класи та презентації.

    Про це «Укрінформу» повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

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    «Цього року ми вирішили відзначити День незалежності України в такий нестандартний спосіб. Дні України в Нідерландах — це останній вікенд цього літа. У національному парку De Hoge Veluwe, де знаходиться відомий музей сучасного мистецтва — Kröller-Müller, ми хочемо представити Україну з усіх сторін. Показати наше мистецтво, показати нашу культуру», — сказав він.

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    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною
    У Нідерландах будуть знайомитися з Україною

    Дипломат розповів, що в межах заходу виступатимуть хор імені Лисенка, Візантійський хор, вокальний ансамбль «Червоні коралі». Гості зможуть дізнатися про українське кіно, кухню, танці, навчитися плетінню вінків, різьбленню по дереву.

    «Будуть і майстер-класи, будуть презентації і туристичного потенціалу, і промислового. Будуть люди, які професійно займаються ремеслами — вишиванка, виготовлення букетів, вінків, Петриківський розпис», — додав Ченцов.

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