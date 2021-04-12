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    У Німеччині двоє політиків від консерваторів готові боротися за посаду канцлера

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    Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні

    Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і глава уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет готові очолити передвиборчий список консерваторів як кандидати на посаду канцлера Німеччини.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Вони готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на майбутніх парламентських виборах.

    «Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера. Наша мета в ситуації, в якій перебуває країна, враховуючи те, що канцлер залишає посаду - забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, оскільки на кону стоїть дуже багато«, - заявив Зедер.

    За його словами, він і Лашет мали відверту і дружню бесіду, яка не була остаточною. Політики вирішили, що обидва готові зайняти цю посаду.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні.

    Теги: вибори
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