У Німеччині двоє політиків від консерваторів готові боротися за посаду канцлера

Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і глава уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет готові очолити передвиборчий список консерваторів як кандидати на посаду канцлера Німеччини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Вони готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на майбутніх парламентських виборах.

«Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера. Наша мета в ситуації, в якій перебуває країна, враховуючи те, що канцлер залишає посаду - забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, оскільки на кону стоїть дуже багато«, - заявив Зедер.

За його словами, він і Лашет мали відверту і дружню бесіду, яка не була остаточною. Політики вирішили, що обидва готові зайняти цю посаду.

Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні.