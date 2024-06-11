Саміт миру та відновлення України: Зеленський зустрівся із президентом Німеччини

Володимир Зеленський: «Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України»

Під час візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили потреби України на тлі атак РФ на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між містами і громадами двох країн для відновлення України. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«У Німеччині провів зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій вздовж усього фронту. Поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру», – написав Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі також було розглянуто партнерство між українськими та німецькими містами й громадами.

«Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України», – вказав глава держави.

Як повідомлялося, у ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції