Німеччина несподівано виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії – DPA

DPA: Берлін блокує узгодження нового пакету санкцій ЄС

Влада Німеччини затягує узгодженню нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це пише DPA з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі. Наголошується, що у Берліні незадоволені заходами проти експорту російського зрідженого природного газу, а також пропозицією посилити контроль за обходом антиросійських санкцій. Як з'ясувала агенція, уряд Німеччини захотів внести «деякі правки» до санкцій проти Москви.

Дипломати Єврокомісії зауважують, що «останнім часом виникає відчуття, що Німеччина стала новою Угорщиною».

За інформацією видання, Берлін вимагає повністю виключити із нових санкцій покарання для закордонних філій підприємств, які порушують санкційний режим проти Росії. Наголошується, що у Німеччині побоюються наслідків для німецьких компаній. Крім того, керівництво ФРН вважає, що європейські обмеження проти російської системи обміну фінансовою інформацією є надмірними.

Як пише Aussiedlerbote, зауваження Німеччини в основному стосуються заходів, покликаних ускладнити уникнення санкцій. Зокрема, уряд Німеччини наполягає на обмеженні або скасуванні запланованого закону про притягнення дочірніх компаній до відповідальності за порушення санкцій щодо постачання російським компаніям конкретних продуктів. Причиною, очевидно, є побоювання, що німецькі корпорації можуть зіткнутися з обвинуваченнями в обході санкцій.

Зокрема ЄС планує запровадити жорсткі санкції проти великих російських газових підприємств. За словами дипломатів, Європейська комісія особливо хоче перешкоджати використанню європейських портів, таких як порт Брюгге в Бельгії, для доставки російського зрідженого газу в треті країни.

Раніше Bloomberg з посиланням на документ, який є в його розпорядженні, писав, що Євросоюз запропонував ввести санкції проти російської судноплавної компанії «Совкомфлот». Це підприємство відіграє одну з ключових ролей у перевезенні російської нафти в умовах західних обмежень, проте для ухвалення такого рішення знадобиться підтримка всіх країн-членів ЄС.

Раніше стало відомо, що 14-й пакет санкцій, який планують запровадити проти Росії у червні, загрожує стати одним із найбільших. Серед іншого до нього може увійти заборона імпорту скрапленого природного газу до Євросоюзу.

Нагадаємо, США розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США. До санкційного списку додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БпЛА та закуповують критичні для Росії товари.