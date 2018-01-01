У Німеччині нарешті домовилися про формування коаліції

Меркель, Шульц і Зіхофер підтвердили успішність «зондування» щодо створення коаліції

Канцлер Німеччини і лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зіхофер та очільник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц підтвердили успішність «зондування» щодо створення коаліції. Про це вони заявили під час спільної прес-конференції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меркель, Шульц і Зіхофер підтвердили успішність «зондування» щодо створення коаліції

Канцлер Німеччини і лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ангела Меркель, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Хорст Зіхофер та очільник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц підтвердили успішність «зондування» щодо створення коаліції. Про це вони заявили під час спільної прес-конференції у п'ятницю, 12 січня.

«Я вважаю, що ми досягли видатних результатів», - заявив Шульц.

Зіхофер також заявив, що «повністю задоволений» результатами «зондування».

У свою чергу, Меркель заявила, що хоче, щоб безпосередні коаліційні переговори привели до «формування стабільного уряду».

Останній раунд попередніх переговорів щодо формування великої коаліції тривав у Берліні понад 24 години і завершився уранці в п'ятницю. Щоб розпочати безпосередні коаліційні переговори, «зелене світло» їм повинен дати ще позачерговий партійний з'їзд СДПН, який пройде 21 січня.

У розпорядженні кількох агенцій опинилася копія тексту погодженої під час переговорів попередньої угоди. Згідно з нею, учасники «зондування» в Німеччині домовились обмежити кількість біженців, які прибувають до країни, до 200 тисяч на рік. «Ми визначаємо, що кількість новоприбулих… не повинна перевищувати рівень від 180 до 200 тисяч на рік», - йдеться в документі.

Крім того, в документі, зміст якого ще може змінитися, йдеться, що сторони домовилися обмежити однією тисячею осіб на місяць кількість тих, хто може возз'єднатися зі своєю сім'єю, представники якої отримали притулок і живуть у Німеччині. У проекті документу зазначається, що навзамін Німеччина могла би зменшити на таку саму кількість біженців, яких вона приймає з Греції та Італії.

Також сторони домовилися тісніше співпрацювати з Францією задля посилення Єврозони. Вони погодилися, зокрема, створити «спеціальний бюджетний фонд» для економічної стабілізації Єврозни, підтримки «соціальної конвергенції» та структурних реформ. Політики зазначили, що це могло би стати основою для майбутнього «інвестиційного бюджету» європейських країн з єдиною валютою.

Ще однією домовленістю, яка випливає з копії документу, є відмова від підвищення податків для громадян. «Ми не будемо підвищувати податкове навантаження для громадян», - зазначається у ньому.

Нагадаємо, уранці в п'ятницю, 12 січня, з переговірних кіл у Берліні стало відомо про прорив у попередніх переговорах між ХДС, ХСС та СДПН щодо формування великої коаліції.

Джерело: DW