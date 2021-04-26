У Німеччині пацієнтам замість вакцини вкололи фізрозчин

Напередодні фізрозчин замість вакцини Pfizer отримали 140 осіб у Франції

Поліція німецького Вільгельмсхафена (федеральна земля Нижня Саксонія) почала розслідування відносно співробітниці німецького Червоного Хреста, яка під час роботи в місцевому центрі вакцинації підмінила вакцину від коронавірусу BioNTech фізрозчином.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

Жінка стверджує, що раніше вона впустила ампулу з вакциною і вона розбилася. Вона вколола фізрозчин шістьом пацієнтам, їх життю нічого не загрожує, повідомили в поліції. Вона мотивувала свій вчинок тим, що не хотіла повідомляти про розбиту ампулу начальству.

Жінка повідомила про свій вчинок колезі, після чого та доповіла про це правоохоронним органам. Проти неї почато розслідування.

Напередодні фізрозчин замість вакцини Pfizer отримали 140 осіб у Франції. Інцидент стався 20 квітня в місті Еспер на північному сході країни.