У Німеччині поліція припинила рок-концерт через нацистське вітання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У східнонімецькому місті Остріц поліція припинила рок-концерт через те, що відвідувачі почали вигукувати заборонене нацистське вітання

Поліція припинила рок-концерт у невеликому східнонімецькому містечку Остріц, що на кордоні з Польщею, після того, як натовп почав вигукувати заборонене нацистське вітання Sieg Heil! («Хай живе перемога!»). На концерті, якій відбувся ввечері в суботу, 1 грудня, виступали дві групи з правого табору, на ньому зібралися кілька сотень відвідувачів, повідомила поліція міста Герліца, що в землі Саксонія.

Жителі міста також скаржилися на гучність концерту. Близько опівночі правоохоронці почули заборонені вітання та після прибуття підкріплення втрутилися. Концерт був припинений, а близько першої години ночі всі учасники концерту та відвідувачі залишили приміщення.

Федеральні органи проводять розслідування щодо використання символів заборонених конституцією організацій, повідомила поліція.

У Німеччині використання нацистської символіки переслідується в кримінальному порядку. До такої символіки відносять прапори, значки, окремі предмети уніформи, гасла, форми вітання та інше. В серпні під час заворушень у Хемніці, що були спричинені вбивством місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів, деякі демонстранти демонстрували нацистське вітання. Через це 34-річний чоловік був засуджений до п'яти місяців в'язниці.

Нагадаємо, семеро футболістів аматорського німецького клубу «1920 Мюль» із Вассенберга відраховані за групову фотографію з нацистським вітанням.

Джерело: Deutsche Welle