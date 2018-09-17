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    У світі

    У Німеччині праворадикали побили підлітків-афганців

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    У Німеччині праворадикали побили підлітків-афганців

    Нападники вигукували ксенофобні образи та лайки

    У Німеччині двоє праворадикалів, особи яких не встановлені, напали на двох 17-річних підлітків-біженців з Афганістану.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Інцидент стався в Хасельфельде вчора, 15 вересня, близько 17:00, на спортивному майданчику. За інформацією правоохоронців, четверо біженців з Афганістану прямували до свого припаркованого автомобілю, коли на двох з них, 17-літніх підлітків, напали двоє чоловіків, імовірно, німців.

    При цьому нападники вигукували ксенофобні образи та лайки.

    Підлітки отримали легкі травми.

    Крім них, під удар потрапила 27-річна соціальна працівниця, яка супроводжувала мігрантів і намагалася припинити бійку - один із нападників штовхнув її на припаркований поруч автомобіль. Після цього нападники зникли на своєму авто.

    На даний момент поліція розшукує їх і очевидців нападу.

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