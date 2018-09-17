У Німеччині праворадикали побили підлітків-афганців



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Нападники вигукували ксенофобні образи та лайки

У Німеччині двоє праворадикалів, особи яких не встановлені, напали на двох 17-річних підлітків-біженців з Афганістану.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Інцидент стався в Хасельфельде вчора, 15 вересня, близько 17:00, на спортивному майданчику. За інформацією правоохоронців, четверо біженців з Афганістану прямували до свого припаркованого автомобілю, коли на двох з них, 17-літніх підлітків, напали двоє чоловіків, імовірно, німців.

При цьому нападники вигукували ксенофобні образи та лайки.

Підлітки отримали легкі травми.

Крім них, під удар потрапила 27-річна соціальна працівниця, яка супроводжувала мігрантів і намагалася припинити бійку - один із нападників штовхнув її на припаркований поруч автомобіль. Після цього нападники зникли на своєму авто.

На даний момент поліція розшукує їх і очевидців нападу.