У Німеччині садівник перед смертю встановив бомби біля будинків своїх ворогів



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В даний час поліція встановлює особи тих, хто спілкувався з садівником, щоб з'ясувати чи були ще посилки з бомбами

У будинку садівника-мінера були виявлені порох та інші предмети, які використовують для виготовлення вибухівки

У Німеччині 59-річний садівник Бернхард Грауманн перед смертю встановив вибухові пристрої для своїх ворогам.

Про це повідомляє BBC.

Бернхард Грауманн з маленького містечка Мехлінген у західній Німеччині помер у ніч на 1 березня у своєму будинку.

В цей же день в сусідньому місті Енкенбах-Альсенборн в результаті спланованого вибуху загинув 64-річний лікар, який лікував Грауманна. За даними поліції, лікар підняв замаскований вибуховий пристрій, залишений біля дверей його будинку.

Менше ніж за 10 кілометрів у місті Оттерберг 3 березня стався інший вибух. Вибухівку замаскували в дровах, якими протоплювали у будинку. В результаті поранення отримали жінка з донькою.

В даний час поліція встановлює особи тих, хто спілкувався з Грауманном, щоб з'ясувати чи були ще посилки з бомбами. У будинку садівника-мінера були виявлені порох та інші предмети, які використовують для виготовлення вибухівки.

Грауманн був членом місцевої асоціації, яка займалася відтворенням старовинної вогнепальної зброї, для використання якої був потрібен порох.

Нагадаємо, три саморобні вибухові пристрої виявлені у вівторок, 5 березня, в будівлях лондонського аеропорту Хітроу, аеропорту Лондон-Сіті і на залізничній станції Ватерлоо.