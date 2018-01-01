У Німеччині шкільний автобус врізався у стіну житлового будинку
- Сьогодні, 11:05
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На місці аварії працюють екстрені служби і рятувальні гелікоптери
16 січня зранку в німецькому місті Ебербах шкільний автобус зіткнувся з кількома автомобілями та врізався в стіну будинку, постраждали 47 людей.
Про це повідомляє Focus.
За інформацією поліції, 37 дітей отримали легкі травми, 10 - знаходяться у важкому стані. Більшість з постраждалих - діти.
На місце трагедії, окрім поліції, прибули три рятувальні гелікоптери.
Перш ніж врізатися в будинок, автобус з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу, зачепивши три легковики.
Обставини ДТП ще встановлюють.