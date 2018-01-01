У Німеччині шкільний автобус врізався у стіну житлового будинку

На місці аварії працюють екстрені служби і рятувальні гелікоптери

16 січня зранку в німецькому місті Ебербах шкільний автобус зіткнувся з кількома автомобілями та врізався в стіну будинку, постраждали 47 людей. Про це повідомляє Focus. За інформацією поліції, 37 дітей отримали легкі травми, 10 - знаходяться у важкому стані. Більшість з постраждалих - діти. На місце трагедії, окрім поліції, прибули три