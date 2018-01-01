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    У Німеччині шкільний автобус врізався у стіну житлового будинку

    На місці аварії працюють екстрені служби і рятувальні гелікоптери
    16 січня зранку в німецькому місті Ебербах шкільний автобус зіткнувся з кількома автомобілями та врізався в стіну будинку, постраждали 47 людей. Про це повідомляє Focus. За інформацією поліції, 37 дітей отримали легкі травми, 10 - знаходяться у важкому стані. Більшість з постраждалих - діти. На місце трагедії, окрім поліції, прибули три
    • Сьогодні, 11:05
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    На місці аварії працюють екстрені служби і рятувальні гелікоптери

    16 січня зранку в німецькому місті Ебербах шкільний автобус зіткнувся з кількома автомобілями та врізався в стіну будинку, постраждали 47 людей.

    Про це повідомляє Focus.

    За інформацією поліції, 37 дітей отримали легкі травми, 10 - знаходяться у важкому стані. Більшість з постраждалих - діти.

    На місце трагедії, окрім поліції, прибули три рятувальні гелікоптери.

    Перш ніж врізатися в будинок, автобус з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу, зачепивши три легковики.

    Обставини ДТП ще встановлюють.

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