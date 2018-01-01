У Німеччині спробують подолати останні суперечності щодо коаліції

Очільники ХДС/ХСС і СДПН мають намір представити параметри коаліційної домовленості вже у вівторок

У понеділок, 5 лютого, представники ХДС/ХСС і СДПН зберуться для того, щоб спробувати подолати протиріччя, які стоять на шляху досягнення домовленості щодо створення правлячої коаліції. Мова йде про питання, які пов’язані із політикою у сфері охорони здоров’я і трудового законодавства. За словами представників обох політичних сил



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Очільники ХДС/ХСС і СДПН мають намір представити параметри коаліційної домовленості вже у вівторок

У понеділок, 5 лютого, представники ХДС/ХСС і СДПН зберуться для того, щоб спробувати подолати протиріччя, які стоять на шляху досягнення домовленості щодо створення правлячої коаліції. Мова йде про питання, які пов’язані із політикою у сфері охорони здоров’я і трудового законодавства. За словами представників обох політичних сил суперечності з цих двох питань не є непереборними. Більше того, щодо них було досягнуто значного прогресу під час переговорів на вихідних. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Андреа Налес, яка представляє СДПН, перед початком переговорів у понеділок заявила, що сторони збираються вирішити всі протиріччя. Її однопартієць Карл Лаутербах заявив, що шанси досягнення домовленості щодо двох останніх питань складають 50 на 50. Зі свого боку Александр Добріндт, який представляє ХДС, заявив, що перешкоди на шляху до кінцевої домовленості все ще великі.

При цьому німецькі ЗМІ повідомляють, що керівництво як ХДС/ХСС так і СДПН має намір представити кінцеві параметри домовленості щодо правлячої коаліції вже у вівторок.

Представники СДПН Ларс Клінгбайл і Мішель Мюллер відзначили значний прогрес, який був досягнутий переговорниками щодо ренти і нерухомості, питань цифрового порядку денного. Так ХДС/ХСС і СДПН домовилися про інвестиції до 2 млрд євро на соціальне житло, до 12 млрд євро на розширення інтернет-мереж і витрати в об’ємі до 33 млрд євро, які підуть муніципалітетам, в тому числі на забезпечення потреб дітей. Такі компроміси збільшують шанси на те, що 440 тисяч соціал-демократів в кінці кінців підтримають коаліційну домовленість.

Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.

Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.

Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині продовжено на день.