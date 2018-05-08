У Німеччині з’явилася статистика, згідно з якою ім’я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у Бремені

Ім'я Мухаммед стало найпопулярнішим серед новонароджених у 2017 році в Бремені за статистикою Товариства німецької мови

Щороку в Німеччині публікується статистика імен, які дають новонародженим хлопчикам і дівчаткам. Точніше кажучи, це кілька статистик. Одна заснована на даних, які надають регіональні РАГСи, що видають свідоцтва про народження. Іншу розміщує на своїй сторінці в інтернеті авторитетний дослідник-аматор Кнуд Білефельд, що аналізує ці свідоцтва. Третій



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Ім'я Мухаммед стало найпопулярнішим серед новонароджених у 2017 році в Бремені за статистикою Товариства німецької мови

Щороку в Німеччині публікується статистика імен, які дають новонародженим хлопчикам і дівчаткам. Точніше кажучи, це кілька статистик. Одна заснована на даних, які надають регіональні РАГСи, що видають свідоцтва про народження. Іншу розміщує на своїй сторінці в інтернеті авторитетний дослідник-аматор Кнуд Білефельд, що аналізує ці свідоцтва. Третій варіант оприлюднює Товариство німецької мови. Про це йдеться у матеріалі видання DW.

Саме щойно опублікована Товариством німецької мови статистика найпопулярніших імен, якими називали в Німеччині новонароджених у 2017 році, викликала неоднозначну реакцію. Згідно з цією статистикою, в Бремені, разом із Леоном, хлопчикам найчастіше давали ім'я Мухаммед.

А це, крім усього іншого, абсолютно не відповідає інформації бременських РАГСів. За їхніми даними, навіть у першій двадцятці імен ніякого Мухаммеда немає: лідирують Леон, Бен, Пауль, Максиміліан та інші, суто німецькі, грецькі або латинські імена. Підрахунки Кнуда Білефельда, які, щоправда, ґрунтуються на даних тільки третини новонароджених торік, теж це підтверджують. Звідки ж тоді взялося ім'я Мухаммед?

У Товаристві німецької мови пояснили ці розбіжності. Справа в тому, що в органах реєстрації актів цивільного стану імена, написання яких відрізняється хоча б однією літерою, вважають різними. А Товариство німецької мови базує свої підрахунки на фонетиці. Тобто якщо імена відрізняються написанням, але вимовляються практично однаково, їх визначають як одне. Тому Mohammed, Mohammad, Muhammed, Mohamed і так далі логічно вважають одним ім'ям, а не різними. Так само Товариство німецької мови оцінює, наприклад, варіанти Alexander, Aleksander і Alexandr як одне ім'я, а не три різних.

До речі, і в українській мові існують кілька різних написань імені центральної фігури ісламу: Мухаммед, Магомет, Магомед, Мохаммед, Мухаммад... Пов'язано це також і з тим, що в арабській мові голосні літери в написанні зазвичай опускають, тому, як то кажуть, можливі варіанти. Крім того, в різних країнах, де сповідують іслам, ім'я пророка вимовляють дещо по-різному.

Загалом же говорити про цю статистику як про доказ «ісламізації Німеччини», на чому спекулюють праві популісти, не доводиться. У Бремені торік 83 новонароджених хлопчики отримали ім'я Мухаммед у його різних варіантах. Зрозуміло, що ці хлопчики народилися у мусульманських сім'ях.

83 новонароджених - це лише 1,56 відсотка від загальної кількості: загалом у Бремені в 2017 році народилися 5317 хлопчиків. Але оскільки німці досить вільні у виборі імен (РАГСи не дозволяють давати дітям тільки такі імена, як, наприклад, Люцифер, Бетмен або Піноккіо), то розкид дуже великий. По всій Німеччині офіційно зафіксовано близько мільйона різних імен, причому 43 тисячі з них досі траплялися один-єдиний раз.

А ось у мусульманських сім'ях ім'я пророка - поза конкуренцією. Тому воно взагалі найпопулярніше серед чоловічих імен: 150 мільйонів чоловіків у світі носять ім'я Мухаммед - зрозуміло, в різних варіантах написання.

Соціологи також вказують на те, що Бремен виявився єдиною федеральною землею, де ісламське ім'я опинилося у лідерах. Загалом по Німеччині Мухаммеди не потрапляють і до десятки найпопулярніших імен. Річ у тім, що статистика імен ведеться лише на рівні федеральних земель, а не окремих міст чи громад. А мусульманське населення концентрується саме у великих містах. У великих землях Мухаммеди «розчиняються» у загальній статистиці імен, які враховують і сільське населення, і населення маленьких міст, де зазвичай відсоток мусульманського населення нижчий. Натомість земля Бремен, так само як Гамбург і Берлін, складається фактично лише з відповідного мегаполіса.