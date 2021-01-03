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    У світі

    Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники знайшли тіло шостого загиблого

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    Рятувальники продовжують пошуки - Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники знайшли тіло шостого загиблого
    Рятувальники продовжують пошуки

    Зниклими безвісти залишаються чотири особи

    Під час рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайшли тіло шостого загиблого.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що рятувальники продовжують пошуки. Четверо людей залишаються зниклими безвісти після обвалення на схилі пагорба.

    Чотири тіла загиблих унаслідок зсуву було знайдено у п'ятницю і суботу, ще одне – раніше у неділю.

    Рятувальники працюють над тим, щоб знайти виживших, але шанси на це згасають.

    Керівник рятувальної операції Горан Сіверсен заявив журналістам у неділю: «Ми наполегливо працюємо в умовах ситуації, створеної зсувом. У нас працює п'ять команд одночасно. Вони роблять дуже важку роботу, яка не позбавлена ризику».

    Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще 8– вважаються зниклими безвісти.

    Як повідомлялося, у ході рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайдено тіло ще одного загиблого. Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб.

    Теги: Норвегія рятувальники
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