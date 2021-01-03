Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники знайшли тіло шостого загиблого

Керівник рятувальної операції Горан Сіверсен заявив журналістам у неділю: «Ми наполегливо працюємо в умовах ситуації, створеної зсувом. У нас працює п'ять команд одночасно. Вони роблять дуже важку роботу, яка не позбавлена ризику».

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще 8– вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, у ході рятувально-пошукових робіт на місці зсуву ґрунту в Норвегії знайдено тіло ще одного загиблого. Нині зниклими безвісти вважаються семеро осіб.