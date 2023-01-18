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У Норвезькому морі відкрито велике газове родовище

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Норвезькому морі відкрито велике газове родовище
Платформа Ааста Ханстін в Норвезькому морі
Woldcam / Equinor

Родовище розташоване неподалік від наявної газовидобувної інфраструктури

Норвезька енергетична компанія Equinor відкрила велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі. Про це повідомляє Equinor.

Зазначається, що орієнтовні поклади газового родовища становлять від 2 млрд до 11 млрд кубометрів. Компанія підкреслює, що це перша така знахідка, зроблена на норвезькому континентальному шельфі у 2023 році. Крім того, це перші свердловини, які пробурили згідно з ліцензією на видобуток під управлінням Equinor, отриманою у 2020 році.

Крім того, компанія повідомила, що родовище розташоване неподалік від наявної газовидобувної інфраструктури, тому його можна достатньо швидко ввести в експлуатацію.

«Нам потрібно знайти більше газу на NCS. Відкриття поблизу існуючої інфраструктури вимагає меншого обсягу для комерційного розвитку та може бути швидко запущено з низькими викидами CO2. Разом з нашими партнерами ми розглянемо можливість прив’язки цього відкриття до Irpa, для якої ми нещодавно подали план розробки та експлуатації», – розповів старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на півночі Грете Б. Хааланд.

Раніше повідомлялося, що Туреччина відкрила нове родовище газу в Чорному морі.

Теги: родовище газ Норвегія

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