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    У світі

    У Новій Зеландії зросла кількість жертв виверження вулкану

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    У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей - У Новій Зеландії зросла кількість жертв виверження вулкану
    У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей

    Доля восьми людей досі невідома

    Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд збільшилася до восьми осіб.

    Про це в середу повідомила місцева поліція.

    «Ще дві людини померли в результаті виверження на острові Уайт-Айленд», - йдеться в повідомленні.

    За даними поліції, це були постраждалі з числа евакуйованих, вони померли в лікарні.

    Раніше правоохоронні органи інформували про шість жертв. 

    Виверження вулкану почалося на острові Уайт-Айленд, розташованому в затоці Пленті, в 270 км на південь від Окленда, в понеділок о 14:11 за місцевим часом.

    У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей, доля восьми з них як і раніше невідома. Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб.

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