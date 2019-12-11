У Новій Зеландії зросла кількість жертв виверження вулкану
У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей
Доля восьми людей досі невідома
Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд збільшилася до восьми осіб.
Про це в середу повідомила місцева поліція.
«Ще дві людини померли в результаті виверження на острові Уайт-Айленд», - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, це були постраждалі з числа евакуйованих, вони померли в лікарні.
Раніше правоохоронні органи інформували про шість жертв.
Виверження вулкану почалося на острові Уайт-Айленд, розташованому в затоці Пленті, в 270 км на південь від Окленда, в понеділок о 14:11 за місцевим часом.
У момент виверження в околицях і на острові перебували 47 людей, доля восьми з них як і раніше невідома. Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб.